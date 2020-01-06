Kütahya'da kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı

"Annem benim her şeyim"

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Kütahya, yoğun kar yağışı ile yeniden beyaza büründü. Kent merkezinde kar kalınlığı 15 santimetreye kadar ulaştı.

Kütahya Belediyesi araçların şehir içerisinde ulaşımda sorun yaşamaması için kar temizleme çalışması başlattı.

Şehirlerarası KütahyaEskişehir, KütahyaAfyonkarahisar, KütahyaTavşanlı ve GedizKütahya yollarında da araçların zincirsiz ve kar lastiksiz yola çıkmalarına izin verilmiyor.

KÜTAHYA 06 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:45

GÜNEŞ 08:13

ÖĞLE 13:11

İKİNDİ 15:36

AKŞAM 17:58

YATSI 19:21

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