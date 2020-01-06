Emet'te karla mücadele

Kütahya'nın Emet ilçesinde gece saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle ilçe merkezinde belediye ekipleri aralıksız çalışma yaptı.

Emet Belediyesi'nden yapılan açıklamada, ''Sabahın erken saatlerinde ilçenin ana yollarında kar temizleme ve tuzlama çalışmları yapıldı. Ara sokaklarda kar temizleme ve tuzlama çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor. Ayrıca Emet Karayolları ekipleri ilçenin giriş ve çıkışlarında sabaha kadar aralıksız çalışma yaptı. Çalışmalar devam ediyor'' denildi.

İlçede kar yağışından dolayı ilk e ortaokullarda eğitime bugün ara verildiği, liselerde ise eğitime devam edildiği açıklandı.

KÜTAHYA 06 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:45

GÜNEŞ 08:13

ÖĞLE 13:11

İKİNDİ 15:36

AKŞAM 17:58

YATSI 19:21

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.