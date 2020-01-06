Kütahya çevre yolunda büyük araçların geçişine izin verilmiyor Onlarca kamyon ve tır, Kütahya'nın giriş ve çıkış bölgelerinde yer alan depolama alanlarında bekletiliyor

Kütahya'da yoğun kar yağışı sebebiyle çevre yollarda büyük araçların geçişine izin verilmiyor.

Edinilen bilgiye göre, gece başlayan yoğun kar yağışığı nedeniyle Kütahya'dan Eskişehir, İstanbul, Afyonkarahisar ve Antalya yönüne gidip gelen kamyon ve tırların geçişine izin verilmiyor.

Kütahya Bölge Trafik Müdürlüğü ekipleri, yolların güvenli hale gelinceye kadar büyük araçların geçişine izin verilmeyeceğini ifade ettiler. Onlarca kamyon ve tır, Kütahya'nın giriş ve çıkış bölgelerinde yer alan depolama alanlarında bekletiliyor.

Bekleme halinde olan şoförleri ise, yolların bir an önce açılmasını ve yollarına devam etmek istediklerini dile getirdiler.

KÜTAHYA 06 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:45

GÜNEŞ 08:13

ÖĞLE 13:11

İKİNDİ 15:36

AKŞAM 17:58

YATSI 19:21

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.