DPÜ’lü öğretim üyesinden Eskişehir’de kişisel sergi

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Eren Evin Kılıçkaya Boğ ilk kişisel sergisini Eskişehir’de Guernica Galeri’de açtı.

“Üçlemeler” adı verilen sergide tipografinin birincil görevi olan okunma özelliğinin çok ötesinde, tipografinin bir tasarım olgusu olarak var olma arayışından oluşan eserler izleyici ile buluştu. Eserler tasarımcının başucu kitaplarım diye nitelendirdiği İskender Pala’nın 'Mevlana', Akın Nalça’nın 'Tasarımın Özüsözü' ve Dante’nin Cennet, Cehennem ve Araf’tan oluşan 'İlahi Komedya' adlı eserlerinden ilham alınarak tasarlandı. Bu üç farklı kitabın içerisinde yer alan ve yine tasarımcının hayatında önemli bir yere sahip olan sözler tipografik açıdan yeniden yorumlandı.

Sergiyle ilgili DPÜ Güzel Sanatlar Fakültesinden yapılan açıklamada "Yazı ile görüntünün güçlü birlikteliği, siyah beyaz zıtlığının geleneksel ve dijital yöntemlerle bir arada kullanılması ile ortaya çıkan tasarımlar, tipografiyi bir okutma aracı olmanın ötesine taşıyarak izleyiciyi bir serüvene davet ediyor" denildi.

KÜTAHYA 06 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:45

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