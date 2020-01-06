DPÜ’lü Mezunlar, eserlerini Derece Mezunları Sergisi’nde sergiledi

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Levent Mercin, İstanbul’da Maltepe Üniversitesi tarafından düzenlenen 1. Uluslararası Sanad Kongresine ve mezun öğrenciler Ceyda Kurteş, Mert Can Özcan ve Öznur Bağan’ın eserlerinin yer aldığı Derece Mezunları 10. Sergisi’ne katıldı.

Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) Sanat Dalları Eğitim Konseyi tarafından düzenlenen Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakülteleri Derece Mezunları 10. Sergisi, bu yıl Uluslararası SANAD Kongresi ile eşzamanlı olarak Maltepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakülteleri öğrencilerinin mezuniyet çalışmalarının bir araya getirilerek sergilenmesi ile sanat eğitimi sonuçlarının toplu olarak izlemek ve kurumların birbirlerini daha yakından tanımalarını sağlamak amacıyla düzenlenen Derece Mezunları 10. Sergisi’nde Güzel Sanatlar Fakültemizin mezun öğrencilerinden Ceyda Kurteş Görsel İletişim Tasarımı Bölümünü, Mert Can Özcan Çizgi Film Animasyon Bölümünü, Saime Biçer Resim Bölümünü temsil ederken, Öznur Bağan da Seramik Bölümü’nü temsil ettiler.

Mezunların DPÜ adına katıldığı sergi ile beraber düzenlenen kongrede ise Dumlupınar Üniversitesini Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Levent Mercin temsil etti.

KÜTAHYA 06 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:45

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