Belediye ile Tapu Müdürlüğü arasında protokol imzalandı

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde belediye ile Tapu Müdürlüğü arasında işbirliği protokolü imzalandığı bildirilidi.

Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, yaptığı açıklamada, ''Vatandaşlarımızın tapu işlemlerinin daha çabuklaştırılması açısından, belediyemiz ve ilçe tapu müdürlüğümüz arasında elektronik ortamda iş ve işlemlerin daha seri yürütülebilmesi için protokol imzalanmıştır. İlçemize hayırlı olsun inşallah.Her şey Altıntaş için'' diye konuştu.

KÜTAHYA 07 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:45

GÜNEŞ 08:13

ÖĞLE 13:11

İKİNDİ 15:37

AKŞAM 17:58

YATSI 19:22

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.