Kütahya SMMO’dan köy okuluna eğitim malzemesi desteği

"Annem benim her şeyim"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kütahya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMO) Hisarcık ilçesi Güldüren Köyü İlkokuluna öğretmen ve öğrenci dolabı, kitaplık, stor perde, kitap ve kırtasiye yardımında bulundu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Cebeci ve İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Murat Eskiakgün ile birlikte Güldüren İlkokuluna giden SMMO Yönetim Kurulu Başkanı Halil Hamzaoğlu, yönetim kurulu üyeleri Mustafa Abaşlıoğlu, Metin Sertel. Ahmet Bülbül okula öğretmen ve öğrenci dolabı, kitaplık, stor perde, 500 den fazla kitap ile öğrencilere kırtasiye yardımında bulundu.

Okul aile birliği, okullarına verdikleri destekten dolayı Kütahya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ettiler.

KÜTAHYA 07 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:45

GÜNEŞ 08:13

ÖĞLE 13:11

İKİNDİ 15:37

AKŞAM 17:58

YATSI 19:22

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.