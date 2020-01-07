Kütahya’da aday öğretmenlere 12 farklı adaylık eğitimi

"Annem benim her şeyim"

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Kütahya’ya ilk atama yoluyla atanan aday öğretmenlere yönelik 12 farklı adaylık eğitimi verileceği bildirildi.

İl Millî Eğitim Müdürlüğü Germiyan Toplantı Salonu'nda başlayan 60 saat süreli "Anadolu'da Çok Kültürlülük Kaynakları ve Eğitime Yansımaları" isimli seminer 11 Ocak 2020 tarihinde sona erecek.

İlk seminere İl Millî Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit ve İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Muhsin Kaymak da katıldı.

Müdür Hasan Başyiğit, seminerin açış konuşmasında görevlerine yeni başlamaları dolayısıyla aday öğretmenleri tebrik etti.

Kütahya'nın birçok değere sahip olduğunu belirten Başyiğit, görevlerine yeni başlayan öğretmenlere Kütahya'yı tanımaları, kültürünü, tarihini öğrenmeleri tavsiyesinde bulundu.

KÜTAHYA 07 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:45

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