Kaymakam Fırat, Kıbrıs Gazisi'ni ziyaret etti

Kütahya'nın Pazarlar Kaymakamı Yunus Emre Fırat, Adnan Menderes Mahallesi'nde yaşayan Kıbrıs Gazisi Ahmet Şahin’i evinde ziyaret etti.

Kıbrıs Gazisi Ahmet Şahin’e ziyarette Kaymakam Yunus Emre Fırat'a Emniyet Amiri Müjdat Kılıç ve Jandarma Komutanı Erhan Yılmaz eşlik etti.

Ziyarette gazi ve aile ile bir süre sohbet eden İlçe Kaymakamı Yunus Emre Fırat, ailenin istek ve taleplerini dinledi.

Ziyarette devlet olarak her zaman gazilerin ve şehit ailelerinin yanında olduğunu söyleyen Kaymakam Yunus Emre Fırat, Kıbrıs Gazisi Ahmet Şahin’e her türlü istek ve temennilerini kendilerine iletmelerini istedi. Kaymakam Fırat ziyaret sonunda Gazi ailesine göstermiş olduğu misafirperverlikten dolayı teşekkür etti.

Kaymakam Yunus Emre Fırat, "Sizler kahraman gazilerimiz onur ve şeref abidelerimizsiniz. Gerek devlet olarak gerekse de millet olarak şehit ve gazi yakınlarımızın ne ihtiyaçları ne istekleri olursa olsun bu kutsal sorumluluğun farkında ve bilincinde olarak her zaman sizin yanınızda olduğumuzu bilmenizi isterim. Allah sizlere hayırlı bereketli sağlıklı uzun ömürler versin" dedi.

Kıbrıs Gazisi Ahmet Şahin, ziyaretlerinden dolayı Kaymakam Fırat ile ziyarete gelen Emniyet Amiri Müjdat Kılıç'a ve Jandarma Komutanı Erhan Yılmaz'a teşekkür ederek, "Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin. Allah sizleri başımızdan eksik etmesin. Neye ihtiyacım varsa devletimiz karşılıyor. Ziyaretleriyle bizleri mutlu ettiler" dedi.

