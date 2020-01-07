Çatıdan düşen kar kütlesi aracı kullanılamaz hale getirdi

"Annem benim her şeyim"

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Kütahya'da bir apartmanın çatı katında biriken kar kütlesinin düşmesi sonucu yoldan geçen vatandaşlar son anda kurtulurken, bir araç ise kullanılamaz hale geldi.

Olay, Cedit Mahallesi Menderes Caddesi'nin arka kısmında meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, 6 katlı bir apartmanın çatısında biriken kar kütlesi, vatandaşlar yoldan geçerken büyük bir gürültüyle düştü. Yoldan geçen vatandaşların son anda kurtulduğu olayda yaralanan olmazken, bir vatandaşa ait araç ise kullanılamaz hale geldi.

KÜTAHYA 07 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:45

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