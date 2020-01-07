Simav Eynal MTAL, Müdür Başyiğit'i projeleri hakkında bilgilendirdi

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Simav Eynal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi idarecileri İl Millî Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit'e "Erken Çocukluk Eğitiminde High/Scope Yaklaşımı" konulu projeleriyle ilgili bilgi verdiler.

19 Ocak08 Şubat 2020 tarihleri arasında Erasmus+ Programı Meslekî Eğitim Öğrenci ve Personel Hareketliliği faaliyeti kapsamında, 20191TR01KA102063655 numaralı "Erken Çocukluk Eğitiminde High/Scope Yaklaşımı" konulu projeleri ile Çek Cumhuriyeti'nin Prag şehrine gidecek olan Simav Eynal Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi Çocuk Gelişimi alanı 12. sınıfından 8 öğrenci ile Okul Müdürü Yaşar Kaan Ulu ve Müdür Yardımcısı Serdar Şahin, İl Millî Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit'i ziyaret ederek projeleriyle ilgili bilgi verdiler.

Öğrenci ve öğretmenlere başarı dileyen Müdür Başyiğit, Okul Müdürü Yaşar Kaan Ulu'ya ve projede emeği geçenlere teşekkür etti.

KÜTAHYA 07 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:45

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