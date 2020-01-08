Çavdarhisar'da 100. Yıl İlkokulu öğrencileri il elemelerine hazır

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesi Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından 100. Yıl İlkokulu öğrencilerine yönelik akıl ve zeka oyunları kursu açıldığı bildirildi.

Çavdarhisar Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nden yapılan açıklamda, ''Açtığımız akıl ve zeka oyunlarıo kursumuza katılan öğrenciler, haftasonlarını değerlendirirken il düzeyinde yapılacak yarışmalara da hazırlanıyor. Geçen yıl ki il birincilerini daha ileriye taşımak isteyen okul idaresi ile birlikte yoğun şekilde hazırlanıyoruz. Biz de kurs açarak öğrencilerimizin gayretlerine destek vermekten mutluluk duyuyoruz'' denildi.

KÜTAHYA 08 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:45

GÜNEŞ 08:13

ÖĞLE 13:11

İKİNDİ 15:38

AKŞAM 17:59

YATSI 19:23

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.