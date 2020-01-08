Dumlupınar'ın Selkisaray Köyü'ne konak

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesi Selkisaray köyünde 5 ay önce temeli atılan köy konağının yapımı tamamlandı.

Dumlupınar Kaymakmı Abdulkerem Abbasoğlu ve Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, kar yağışı yüzünden kapanan köy yollarını açma çalışmalarını inceledikten sonra yapımı tamamlanıp hizmete açılan köy konağında, köylülerle bir araya gelip sorun ve taleplerini dinlediler.

Ziyarete, Jandarma Komutanı Mustafa Çelik, Emniyet Amiri Asil Kırcın, Birlik Müdürü Ahmet Yeter ve İlçe Müftüsü Aslan Gülay’da eşlik etti.

Köylülerin taleplerini dinleyen Kaymakam Abbasoğlu ve Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, ''Her zaman köylülerimizin taleplerine öncelik veriyoruz. İlçe ekonomimiz köylülerimizin ürettikleri ve ilçeye olan katkıları sayesinde dahada canlanacaktır. Bölgemizde tarım ve hayvancılığı geliştirme konularında güzel bir toplantı gerçekleştirdik'' dediler.

KÜTAHYA 08 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:45

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