Kütahya'daki vahşi cinayetlerin sır perdesi aralandı Aynı evde işlenen iki cinayetin zanlıları Samsun'da yakalandı Zanlılardan birinin 2002 yılında anneannesini öldürdüğü ve 14 yıl cezaevinde tutulduktan sonra 4 yıl önce tahliye belirtildi

Kütahya'da aynı evde işlenen iki cinayetin zanlıları Samsun'da yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Mecidiye Mahallesi Dershane Sokak'ta bir evde karnında bıçak darbeleri olan Emine Arslan (60) ile vücudu kısmen yanmış Süleyman Özdemir'in (56) cesetlerinin bulunmasının ardından yapılan otopside, bu kişilerin cinayete kurban gittiği belirlendi. Kütahya İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç'un talimatıyla Asayiş, İstihbarat, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubelerinin personelinden özel ekip kuruldu. Olay yerinden elde edilen deliller ışığında araştırma başlatan ekip, 8 saat süren çalışmaların ardından olayın 31 Aralık 2019 gecesi meydana geldiğini, cinayet şüphelilerinin ise Salih A. (43) ve Fatma T. (38) olduğunu tespit etti. Cep telefonu sinyallerinden iz sürmeye başlayan polisler, zanlıların önce İzmir'e, buradan da Bursa'ya kaçtığı bilgisine ulaştı. Son olarak Samsun'un kırsal bir mahallesinde olduğu belirlenen şüpheliler, düzenlenen operasyonla yakalanarak Kütahya'ya getirildi.

Salih A.'nın, 2002'de anneannesini öldürdüğü ve 14 yıl cezaevinde tutulduktan sonra 4 yıl önce tahliye belirtildi. Şüphelilerin, Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

6 Ocak'ta Mecidiye Mahallesi Dershane Sokak'ta bir evde cesetler bulunduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilmiş, içeri giren ekipler biri kadın iki kişinin cesediyle karşılaşmıştı. Polisin yaptığı incelemede, kadının karnında bıçak darbelerine rastlandığı, erkeğin de vücudunun üst kısmında yanıklar bulunduğu belirlenmişti.

KÜTAHYA 08 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:45

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