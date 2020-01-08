DPÜ Kızılay Topluluğu hayvanlara yem bıraktı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Kızılay Topluluğu, ilde etkili olan kar yağışı sebebiyle yiyecek bulmakta zorlanan Evliya Çelebi Yerleşkesi'ndeki hayvanlara yem bıraktı.

Kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorluk yaşayan hayvanları unutmayan DPÜ Kızılay Topluluğu üyeleri, Evliya Çelebi Yerleşkesindeki hayvanlar için belirli noktalara mama bırakarak onların soğuk havalarda aç kalmalarına engel oldu.

“Hayvan dostlarımızın aç kalmalarına gönlümüz razı olmadı”

Genç Kızılay olarak bütün canlılara hizmet etmek amacıyla var güçleriyle çalışmalarına devam ettiklerini belirten Kızılay Topluluğu Başkanı Arda Başkan,” Bu çalışmamız ile soğuk kış günlerinde hayvan dostlarımızın da aç kalmalarına gönlümüz el vermedi. Üniversitemizin merkez yerleşkesinde bulunan hayvan dostlarımıza öğrenci arkadaşlarımızın da desteği ile mamalar dağıttık" dedi.

Bu davranışlarının tüm öğrenci topluluklarına örnek teşkil etmesini temenni eden Başkan, tüm öğrencileri iyilikte yarışmaya davet etti.

KÜTAHYA 08 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:45

GÜNEŞ 08:13

ÖĞLE 13:11

İKİNDİ 15:38

AKŞAM 17:59

YATSI 19:23

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.