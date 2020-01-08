Domaniç’te kar 1 metre 30 santimetreye ulaştı Kocayayla geçidinde kar yağışı, buzlanma ve sis nedeniyle ulaşım zaman zaman güçlükle sağlanıyor Kolluk kuvvetleri ağır vasıtalı zincirsiz araçların geçişine izin vermiyor

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Kütahya'nın Domaniç ilçesi Kocayayla geçidinde kar yağışı 1 metre 30 santimetreye ulaştı.

Domaniçİnegöl karayolu Kocayayla geçidinde kar yağışı, buzlanma ve sis nedeniyle ulaşım zaman zaman güçlükle sağlanıyor. Kocayayla mevkii yüksek kesimlerde kar kalınlığı 1 metre 30 santimetreye ulaşırken, Karayolları ekipleri greyderler, kar küreme araçları ve rotatif ile yolu açık tutabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Ayrıca, kolluk kuvvetleri tarafından ağır vasıtalı ve zincirsiz olan araçların geçişine izin verilmiyor.

KÜTAHYA 08 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:45

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