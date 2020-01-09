Altıntaş'ta Siyez buğdağı değerlendirme toplantısı yapıldı

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Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde siyez buğdayının üretilmesinin yaygınlaştırılması amacıyla değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Altıntaş Kaymakamı Mustafa Sait Arcaklıoğlu başkanlığında, İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili Yusuf Başan, Ziraat Odası Başkanı Hikmet Koyak, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli Ziraat Mühendisi Semra Çiftçi ve İlçe üreticilerinden Kübra Bozbay'ın katılımlarıyla gerçekleşen toplantıda, Altıntaş'ta siyez buğdayı ekiminin yaygınlaştırılması konusunda istişarelerde bulunulduğu bildirildi.

Siyez buğdayı, dışını saran kavuzun sert olması dolayısıyla soğuğa karşı dayanıklılığıyla biliniyor.

KÜTAHYA 09 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:45

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