Sarıkamış ruhunu Dumlupınar’da yaşattılar

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Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde, Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığı tarafından 105 yıl önce Sarıkamış Harekâtı sırasında, Allahuekber dağlarında vatan uğruna şehit olan askerler için yürüyüş düzüenlendi.

Hükümet Konağı önünden başlayan Sarıkamış Şehitlerini anma yürüyüşüne kortej Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu, Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, Kurum amirleri, idari personeller, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Dumlupınar Şehitliği’nde son bulan yürüyüşün ardından Kur’anı Kerim tilaveti ile dualar edilerek Sarıkamış şehitleri yad edildi.

KÜTAHYA 09 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:45

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