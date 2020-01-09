DPÜ üç kamu kuruluşuyla eğitim iş birliği protokolü imzaladı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ), Kütahya Valiliği, Kütahya Belediyesi ve Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ile eğitim iş birliği protokolü imzaladı.

Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal’ın Kütahya Valiliğinde Vali Ömer Toraman’la birlikte imzaladığı protokolle Valiliğe bağlı İl Müdürlükleri ve Kaymakamlıklarda çalışan tüm personeller ile personel eş ve çocuklarına tezsiz yüksek lisans, dil eğitimi ve sertifika programlarında indirimli eğitim olanağı sağlandı.

Rektör Kazım Uysal’ın Belediye Başkanı Alim Işık’la birlikte imza koyduğu iş birliği protokolüyle belediye çalışanları ve onların eş ve çocuklarının tezsiz yüksek lisans, dil eğitimi ve sertifika programlarından indirimli olarak faydalanmasına olanak verildi.

Üniversitenin Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ile imzaladığı ve Rektör Uysal ile İl Jandarma Komutanı J. Alb. Mustafa Çekiç arasında imzalanan eğitim iş birliği protokolü çerçevesinde de Komutanlık ve bağlı birimlerde çalışan personeller ile personel eş ve çocukları da Üniversitede gerçekleştirilen söz konusu eğitim programlarından indirimli faydalanabilecek.

İmzalanan protokollerle ilgili bir açıklama yapan Uysal, “Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin eğitim, öğretim faaliyetlerinin yaygınlaştırılmasını sağlamak, şehirle bütünleşmek, kamu kurumlarıyla ortak projeler geliştirmek, kurumlar arası iş birliği çalışmalarını en üst düzeye çıkarmak, altyapı ve olanaklarını en verimli şekilde kullanmak amacıyla Valiliğimiz, Belediyemiz ve İl Jandarma Komutanlığımızla protokoller imzaladık. Yapılan protokollerin tüm taraflar için hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

KÜTAHYA 09 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:45

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