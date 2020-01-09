Öğrencilerden 'Sigaraya hayır' yürüyüşü

Kütahya ili Pazarlar ilçesinde ilkokul öğrencileri, 'Sigarayı hayır' yürüyüşü düzenledi.

Öğrenciler, ellerindeki dövizlerle Belediye Caddesi'nden Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

Öğrenciler, daha sonra kahvehanelerde büyüklerine sigaranın zararlarını anlattı.

Pazarlar İlkokul 4. sınıf öğrencisi Ramazan Berat Ünal,"biz büyüklerimizi uyarmak istedik. Pasif içici olmak istemiyoruz. Sigara sebebiyle ölenlerin sayısının trafik kazasında ölenlerden daha çok olduğunu duyunca arkadaşlarımla ve öğretmenlerimizle böyle bir eylem yapmak istedik" dedi.

Proje sorumlu öğretmeni Yasin Gülalan, öğrencilerin sigara içenlere önemli bir uyarı yaptığını belirtti.

KÜTAHYA 09 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:45

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