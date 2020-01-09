Simav'a 5 milyon liralık devlet desteğiyle 16 yeni sera

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Simav'a 5 milyon liralık devlet desteğiyle 16 yeni sera

DHA

KÜTAHYA'nın jeotermal enerji zengini ilçesi Simav'a, son 1 yılda, 5 milyon liralık devlet desteğiyle her biri 3 bin 500 metrekareden oluşan 16 teknolojik sera kuruldu. Yüzde 50'si Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan hibe destekli yeni kurulan seralarla ilçe genelindeki jeotermalli sera alanı, 400 dekardan 500 dekara çıktı. 

KÜTAHYA'nın jeotermal enerji zengini ilçesi Simav'a, son 1 yılda, 5 milyon liralık devlet desteğiyle her biri 3 bin 500 metrekareden oluşan 16 teknolojik sera kuruldu. Yüzde 50'si Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan hibe destekli yeni kurulan seralarla ilçe genelindeki jeotermalli sera alanı, 400 dekardan 500 dekara çıktı. 
Simav'daki 500 dekarlık jeotermalli seralarda üretilen yıllık yaklaşık 15 bin ton hormonsuz domates başta olmak üzere salatalık ve diğer ürünler, iç pazarda değerlendiriliyor. Simavlı seracılar, 500 kişiye de ekmek kapısı olan jeotermalli seralarında ürettiği domates ve salatalığın satışından yılda 35- 40 milyon lira gelir elde ediyor. Jeotermalli seralardan alınan ürünler, Bursa başta olmak üzere İzmir ve İstanbul gibi büyük kentlerde 'hormonsuz Simav domatesi' patenti ile piyasaya sürülüyor ve tüketiciler tarafından da tercih ediliyor.
JEOTERMALLİ SERA ALANI 500 DEKAR OLDU
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Tarım ve Orman İlçe Müdürü Murat Tokdemir, son zamanlarda yaptıkları çalışmalarla seracılık alanında da çok ciddi gelişmeler elde ettiklerini söyledi. Son 1 yılda Çitgöl beldesindeki 100 dekarlık mera alanının vasfının sera alanı olarak değiştirilmesiyle bu bölgede yüzde 50'si hibe destekli her biri 3 bin 500 metrekarelik 16 yeni sera alanı oluşturulduğuna dikkat çeken Tokdemir, şunları kaydetti:
"Yeni kurulan 16 dekarlık sera alanı için devletimiz 5 milyon liralık hibe desteği sağladı. Sağlanan 5 milyon liralık hibe desteğiyle kurulan seralarımızda üretim dönemi başladı. Yeni kurulan seralarla birlikte Simav'daki jeotermalli sera alanı 500 dekara ulaştı. 500 dekarlık seralarımızdan yılda ortalama 15 bin ton civarında domates başta olmak üzere salatalık ve diğer ürünler elde ediyoruz. Bunların satışından da ilçemiz yıllık 3540 milyon lira gibi bir gelir elde ediyor. 1 dekar seradan ilçemizde ortalama 30 ton civarında ürün elde ediliyor. Bu durum hem üreticimizin hem de buralarda çalışanların yüzünü güldürüyor. Seracılık alanındaki yüzde 50'si hibe devlet desteklemelerimiz sürüyor." 

KÜTAHYA

09 Ocak 2020 Perşembe

  • İMSAK 06:45
  • GÜNEŞ 08:13
  • ÖĞLE 13:12
  • İKİNDİ 15:39
  • AKŞAM 18:00
  • YATSI 19:24
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tes-İş Genel Başkanı Akma'dan çağrı: "Santraller binlerce işçinin geçim kapısı" "Santrallerin düşük kapasite ile çalışmalarının, gerekli koşulları sağlayarak geçici çalışma belgesi almalarının ve daha sonra gerekli tüm şartları yerine getirerek tam kapasite çalışmalarının mümkün olabileceğine inanıyoruz"
YEREL HABERLER Tes-İş Genel Başkanı Akma'dan çağrı: "Santraller ...
Kapatılan Tunçbilek Termik Santrali'nde 500 işçi ücretli izne çıkarıldı
YEREL HABERLER Kapatılan Tunçbilek Termik Santrali'nde 500 işçi ...
Öğrencilerden 'Sigaraya hayır' yürüyüşü
YEREL HABERLER Öğrencilerden 'Sigaraya hayır' yürüyüşü
DPÜ üç kamu kuruluşuyla eğitim iş birliği protokolü imzaladı
YEREL HABERLER DPÜ üç kamu kuruluşuyla eğitim iş birliği protokolü ...
Köylülerin imece usulü karla mücadelesi
YEREL HABERLER Köylülerin imece usulü karla mücadelesi
Hisarcık'ta öğrencilere trafik eğitimi
YEREL HABERLER Hisarcık'ta öğrencilere trafik eğitimi
Kütahya’da ‘eTwinning School’ bilgilendirme toplantısı
YEREL HABERLER Kütahya’da ‘eTwinning School’ bilgilendirme ...
Sarıkamış ruhunu Dumlupınar’da yaşattılar
YEREL HABERLER Sarıkamış ruhunu Dumlupınar’da yaşattılar
Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'a el dokuması halı hediye ettiler
YEREL HABERLER Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'a el dokuması halı ...
Aslanapa Belediyesi'nden atık pil toplama yarışması
YEREL HABERLER Aslanapa Belediyesi'nden atık pil toplama yarışması
Bu da protokol kuralları kursu
YEREL HABERLER Bu da protokol kuralları kursu
Simav’da hacizli araçları parçalayanlara operasyon
YEREL HABERLER Simav’da hacizli araçları parçalayanlara operasyon
Madalyalı Hayme Ana MTAL öğrencilerinden Müdür Başyiğit’e ziyaret
YEREL HABERLER Madalyalı Hayme Ana MTAL öğrencilerinden Müdür ...
Altıntaş'ta Siyez buğdağı değerlendirme toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Altıntaş'ta Siyez buğdağı değerlendirme toplantısı ...
Kış lastiği takmayan ticari araçlara ceza uygulandı
YEREL HABERLER Kış lastiği takmayan ticari araçlara ceza uygulandı
Kütahya'daki vahşi cinayetlerin zanlıları tutuklandı
YEREL HABERLER Kütahya'daki vahşi cinayetlerin zanlıları tutuklandı
Domaniç´te kar kalındığı 1 metreyi geçti
YEREL HABERLER Domaniç´te kar kalındığı 1 metreyi geçti
Domaniç’te kar 1 metre 30 santimetreye ulaştı Kocayayla geçidinde kar yağışı, buzlanma ve sis nedeniyle ulaşım zaman zaman güçlükle sağlanıyor Kolluk kuvvetleri ağır vasıtalı zincirsiz araçların geçişine izin vermiyor
YEREL HABERLER Domaniç’te kar 1 metre 30 santimetreye ...
DPÜ Kızılay Topluluğu hayvanlara yem bıraktı
YEREL HABERLER DPÜ Kızılay Topluluğu hayvanlara yem bıraktı
Başkan Tosun, Kütahya'nın meselelerini Bakan Albayrak'a iletti
YEREL HABERLER Başkan Tosun, Kütahya'nın meselelerini Bakan ...
Başkan Biçer, kar temizleme çalışmalarını inceledi
YEREL HABERLER Başkan Biçer, kar temizleme çalışmalarını inceledi
Kütahya'daki vahşi cinayetlerin sır perdesi aralandı Aynı evde işlenen iki cinayetin zanlıları Samsun'da yakalandı Zanlılardan birinin 2002 yılında anneannesini öldürdüğü ve 14 yıl cezaevinde tutulduktan sonra 4 yıl önce tahliye belirtildi
YEREL HABERLER Kütahya'daki vahşi cinayetlerin sır perdesi ...
Dumlupınar'ın Selkisaray Köyü'ne konak
YEREL HABERLER Dumlupınar'ın Selkisaray Köyü'ne konak
Köy kooperatifinde 12 kişi istihdam ediliyor
YEREL HABERLER Köy kooperatifinde 12 kişi istihdam ediliyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X