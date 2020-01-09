Başkan Sebahattin Ceyhun: "Basın mensuplarımızın 'Gazeteciler Günü'nü kutluyorum"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Başkan Sebahattin Ceyhun: "Basın mensuplarımızın 'Gazeteciler Günü'nü kutluyorum"

İHA

AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, "Ülkemizin bağımsızlığına, birlik ve beraberliğine, kardeşliğine, bölünmez bütünlüğüne inanmış ve bu uğurda mücadelesini gururla sürdüren değerli basınımıza ve çalışanlarına her zaman müteşekkiriz" dedi.

Başkan Sebahattin Ceyhun: "Basın mensuplarımızın 'Gazeteciler Günü'nü kutluyorum"

AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, "Ülkemizin bağımsızlığına, birlik ve beraberliğine, kardeşliğine, bölünmez bütünlüğüne inanmış ve bu uğurda mücadelesini gururla sürdüren değerli basınımıza ve çalışanlarına her zaman müteşekkiriz" dedi.
Basının, demokrasinin gelişmesinde önemli bir yere sahip olduğunu belirten Ceyhun, "Demokratik sistemin vazgeçilmez unsurlarının başında özgür, tarafsız ve ilkeli basınımız gelir. Teknolojik gelişmelere paralel olarak her geçen gün önemi daha da artan basın kuruluşlarımız toplumların gelişim ve değişiminde son derece etkin ve aktif bir rol oynamaktadırlar.Toplumsal yaşamda bilgi akışının sağlanmasında anahtar rolünde bulunan basınımızın değerli mensupları her zaman son derece zorlu ve bir o kadar da önemli bir görev üstlenmişlerdir. Doğru, tarafsız basın ahlak ve ilkeleri doğrultusunda vatandaşlarımızın gören gözü, işiten kulağı ve özgür sesi olan basın mensuplarımız toplumsal sorunların çözüme kavuşmasında önemli ve etkin bir görev sahibidirler. Bir dakika da izlediğimiz bir haberin, bir nefeste okuduğumuz bir bültenin arkasında günlerce çalışan basın emekçilerimizin fedakar alın teri vardır. her gün onların yaptıkları haberlerle bazen hüzünlenir, bazen de neşeleniriz. Birçok olayı, şehrimiz ve ülkemiz hakkındaki gelişmeleri onların sayesinde öğrenir, değerlendirme ve istişare yapma fırsat buluyoruz.Ülkemizin bağımsızlığına, birlik ve beraberliğine, kardeşliğine, bölünmez bütünlüğüne inanmış ve bu uğurda mücadelesini gururla sürdüren değerli basınımıza ve çalışanlarına her zaman müteşekkiriz. İnanıyoruz ki aynı anlayış ve ilgiyle hareket eden vatansever basınımız objektif haber ve bilgi anlayışıyla bundan sonra da devletinin, milli iradenin yanında yer alarak hakikati, doğruyu destekleyerek güçlü Türkiye yolunda, 2023 hedeflerine ilerlemenin en büyük destekçilerinden olmaya devam edecektir. Her türlü zorlu şartlarda son derece özverili bir şekilde çalışarak kendi etik değerlerini de takip eden, tarafsız habercilik anlayışını göz önünde bulunduran, doğru ve hızlı haber ulaştırmayı ilke edinerek çalışan yerel ve ulusal basın mensuplarımızın 'Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum" ifadelerini kullandı.

KÜTAHYA

09 Ocak 2020 Perşembe

  • İMSAK 06:45
  • GÜNEŞ 08:13
  • ÖĞLE 13:12
  • İKİNDİ 15:39
  • AKŞAM 18:00
  • YATSI 19:24
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Simav buz kesti; göletler dondu
YEREL HABERLER Simav buz kesti; göletler dondu
Simav'a 5 milyon liralık devlet desteğiyle 16 yeni sera
YEREL HABERLER Simav'a 5 milyon liralık devlet desteğiyle 16 yeni ...
Tes-İş Genel Başkanı Akma'dan çağrı: "Santraller binlerce işçinin geçim kapısı" "Santrallerin düşük kapasite ile çalışmalarının, gerekli koşulları sağlayarak geçici çalışma belgesi almalarının ve daha sonra gerekli tüm şartları yerine getirerek tam kapasite çalışmalarının mümkün olabileceğine inanıyoruz"
YEREL HABERLER Tes-İş Genel Başkanı Akma'dan çağrı: "Santraller ...
Kapatılan Tunçbilek Termik Santrali'nde 500 işçi ücretli izne çıkarıldı
YEREL HABERLER Kapatılan Tunçbilek Termik Santrali'nde 500 işçi ...
Öğrencilerden 'Sigaraya hayır' yürüyüşü
YEREL HABERLER Öğrencilerden 'Sigaraya hayır' yürüyüşü
DPÜ üç kamu kuruluşuyla eğitim iş birliği protokolü imzaladı
YEREL HABERLER DPÜ üç kamu kuruluşuyla eğitim iş birliği protokolü ...
Köylülerin imece usulü karla mücadelesi
YEREL HABERLER Köylülerin imece usulü karla mücadelesi
Hisarcık'ta öğrencilere trafik eğitimi
YEREL HABERLER Hisarcık'ta öğrencilere trafik eğitimi
Kütahya’da ‘eTwinning School’ bilgilendirme toplantısı
YEREL HABERLER Kütahya’da ‘eTwinning School’ bilgilendirme ...
Sarıkamış ruhunu Dumlupınar’da yaşattılar
YEREL HABERLER Sarıkamış ruhunu Dumlupınar’da yaşattılar
Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'a el dokuması halı hediye ettiler
YEREL HABERLER Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'a el dokuması halı ...
Aslanapa Belediyesi'nden atık pil toplama yarışması
YEREL HABERLER Aslanapa Belediyesi'nden atık pil toplama yarışması
Bu da protokol kuralları kursu
YEREL HABERLER Bu da protokol kuralları kursu
Simav’da hacizli araçları parçalayanlara operasyon
YEREL HABERLER Simav’da hacizli araçları parçalayanlara operasyon
Madalyalı Hayme Ana MTAL öğrencilerinden Müdür Başyiğit’e ziyaret
YEREL HABERLER Madalyalı Hayme Ana MTAL öğrencilerinden Müdür ...
Altıntaş'ta Siyez buğdağı değerlendirme toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Altıntaş'ta Siyez buğdağı değerlendirme toplantısı ...
Kış lastiği takmayan ticari araçlara ceza uygulandı
YEREL HABERLER Kış lastiği takmayan ticari araçlara ceza uygulandı
Kütahya'daki vahşi cinayetlerin zanlıları tutuklandı
YEREL HABERLER Kütahya'daki vahşi cinayetlerin zanlıları tutuklandı
Domaniç´te kar kalındığı 1 metreyi geçti
YEREL HABERLER Domaniç´te kar kalındığı 1 metreyi geçti
Domaniç’te kar 1 metre 30 santimetreye ulaştı Kocayayla geçidinde kar yağışı, buzlanma ve sis nedeniyle ulaşım zaman zaman güçlükle sağlanıyor Kolluk kuvvetleri ağır vasıtalı zincirsiz araçların geçişine izin vermiyor
YEREL HABERLER Domaniç’te kar 1 metre 30 santimetreye ...
DPÜ Kızılay Topluluğu hayvanlara yem bıraktı
YEREL HABERLER DPÜ Kızılay Topluluğu hayvanlara yem bıraktı
Başkan Tosun, Kütahya'nın meselelerini Bakan Albayrak'a iletti
YEREL HABERLER Başkan Tosun, Kütahya'nın meselelerini Bakan ...
Başkan Biçer, kar temizleme çalışmalarını inceledi
YEREL HABERLER Başkan Biçer, kar temizleme çalışmalarını inceledi
Kütahya'daki vahşi cinayetlerin sır perdesi aralandı Aynı evde işlenen iki cinayetin zanlıları Samsun'da yakalandı Zanlılardan birinin 2002 yılında anneannesini öldürdüğü ve 14 yıl cezaevinde tutulduktan sonra 4 yıl önce tahliye belirtildi
YEREL HABERLER Kütahya'daki vahşi cinayetlerin sır perdesi ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X