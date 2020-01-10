DPÜ KSBMYO öğrencileri için Aizanoi Antik Kenti’ne gezi

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Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Kütahya Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (KSBMYO) Turist Rehberliği programı öğrencileri için Çavdarhisar’daki Aizanoi Antik Kenti’ne gezi düzenledi.

Germiyan Yerleşkesindeki Kütahya Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu önünde bir araya gelen öğrenciler, yaklaşık 45 dakikalık yolculuğun ardından Çavdarhisar ilçesindeki Aizanoi Antik Kenti'ne ulaştılar. Öğrenciler, öğretim üyelerinin ve müze görevlilerinin anlatımlarıyla tarihi M.Ö. 3. yüzyıla dayanan ve Anadolu'daki Yunan Döneminin en önemli eserlerinden olan antik kenti tanıma olanağı buldular.

KSBMYO'dan yapılan açıklamada; öğrencilerin mesleki gelişimlerini pekiştirmek ve öğrencilerde mesleki bilincin oluşması amacıyla yapılan teknik gezilerin süreceği belirtildi.

KÜTAHYA 10 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:45

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