Emet protokolünden termal yatırım inceleme ziyareti

Kütahya’nın Emet protokolü, ilçeye yapılacak termal yatırımlar için Afyon termal tesislerinde incelemelerde bulundu.

Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, Emet Belediye Meclis Üyesi Ramazan Sezer, ve Emet Kaymakamlığı Proje Sorumlusu Umut Işık, ilçenin termal turizm yatırımları ile ilgili incelemelerde bulunmak üzere Afyon termal tesislerine ziyaret gerçekleştirdi.

Yapılan çalışma ve yatırımları yerinde inceleyen heyet, Afyon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hüsnü Serteser ve Yönetim Kurulu Üyesi Muammer Türker ile Emet ilçesine yapılması düşünülen termal yatırımlarla ilgili fikir alışverişinde bulundu.

KÜTAHYA 10 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:45

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