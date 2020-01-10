DPÜ Güzel Sanatlar Fakültesinden seramik fabrikasına ziyaret

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyeleri Keramika Seramik Fabrikasını ziyaret etti.

Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Levent Mercin'in başkanlık ettiği heyete Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Uğur Atan ile Seramik Cam Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Gül Çetin eşlik etti.

Ziyaret öncesinde Keramika Seramik Fabrikası Genel Müdürü Emin Yüce tarafından karşılanan Öğretim Üyeleri fabrikada faaliyet gösteren başta tasarım merkezi olmak üzere dijital serigrafi yapabilen makine ve ekipmanlar ile robotik uygulamaları yerinde inceledi. Bu ziyaret ile fabrika üretim yöntemlerinin geldiği son noktayı yakından görme olanağı buldular.

Ziyarette ayrıca fabrika tasarım merkezindeki en son tasarlanan ürünler incelendi. Bu kapsamda Keramika Tasarım ve Baskı Teknikleri Müdürü Aysun Erzincan, fabrikanın kullandığı inkjet baskı teknolojisi ve üretilen ürünler hakkında akademisyenlere bilgi verdi.

KÜTAHYA 10 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:45

GÜNEŞ 08:13

ÖĞLE 13:12

İKİNDİ 15:40

AKŞAM 18:01

YATSI 19:25

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.