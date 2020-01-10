Mahalle muhtarlarından Hastane Müdürü'ne teşekkür ziyareti

Kütahya'nın Emet ilçesinde mahalle muhtarları Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi Başhekimi Rukiye Kara'ya teşekkür ziyaretinde bulundu.

Emet ilçesi Hamam Mahallesi Muhtarı Harun Kara, Dere Mahallesi Muhtarı Hasan Yörümez, Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Mustafa Gencan ve Esentepe Muhtarı Mehmet Kaygısız, Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi doktor ve personelinin güleryüzlü hizmetlri için Başhekim Rukiye Kara'ya teşekkür ziyareitinde bulundu.

Hamam Mahallesi Muhtarı Harun Kara, yaptığı açıklamada, ''Aile hekimleri ve gece nöbetçi kalan doktorlarımızın mahalle halkımıza gösterdikleri güleeryüzlü ve hastalıklarındaki yakın ilgi ve alakalrından dolayı Hastane Başhekimi Rukiye Kara'yı ziyaret edip tüm personelimize teşekkür ettik. Mahalle Muhtarları olarak sağlık yönünden Emet ilçemizde vatandaşlarımız için neler yapabiliriz konusunda fikir alışverişinde bulunduk. Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi doktor ve personelllerine teşekkür ediyoruz'' dedi.

KÜTAHYA 10 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:45

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