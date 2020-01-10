Doğan her bebek için bir fidan

Kütahya'nın Emet Belediyesi'nin sosyal belediyecilik projeleri kapsamında, Kocakıran mevkiinde oluşturulacak hatıra ormanına, doğan her bebek adına bir fidan dikeceği bildirildi.

Emet Belediyesi'nde bayan çalışanlardan oluşan sosyal proje ekipleri, Belediye Meclis üyesi Hasibe Hayta Altınok ile beraber yeni dünyaya gelen bebekleri evlerinde ziyaret etti. Her bebek için hazırlanan fidanların ilkbaharda düzenlenecek etkinlikle dikileceği belirtildi.

Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, ''Emet Belediyesi olarak yeni doğan bebeklerimizi ekiplerimiz ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletiyor ve belediyemiz adına ilk bebek çantalarını hediye ediyorlar. İlçemiz Kocakıran mevkiinde yapılan ağaçlandırma çalışmalarına belediye olarak destek olmak için doğan her çocuğumuz için fidan dikeceğiz. Emetimizde çocuklarımız fidanları ile birlikte büyüyecekler. Her çocuğumuz için fidan dikerken, daha yeşil bir Emet hayallerimizede destek vermiş olacağız. Ayrıca Kocakıran mevkimizde oluşturacağımız hatıra ormanında fidanlar yanında yetişkin ağaçlar dikme çalışmamızda yapılacak”dedi.

Başkan Doğan, ''Belediye olarak ilçemize hizmet noktasında projelerin takip ve çalışmalarını yürütürken, sosyal proje ekiplerimiz halkımızın yaşamlarına dokunmaya devam ediyor. Vefat eden vatandaşlarımızın evlerine eren aşı hizmeti yanında, sosyal proje ekiplerimiz yaşlı ve hasta vatandaşlarımızı da ziyaret ederek, ihtiyaçları olup olmadığını kontrol ediyorlar ve yaşlılarımıza yaren oluyorlar. Önümüzdeki dönemlerdede sosyal prolerimizi dahada artırarak halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz'' diye konuştu.

KÜTAHYA 10 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:45

GÜNEŞ 08:13

ÖĞLE 13:12

İKİNDİ 15:40

AKŞAM 18:01

YATSI 19:25

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.