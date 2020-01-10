Kütahya’da 242 çiftçiye ‘Sürü Yönetimi Kursu’ belgesi

İmamoğlu: Çok riskli bir ameliyat

"Ben hep hip hop'tım"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kütahya Halk Eğim Merkezi Müdürlüğünün İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile koordineli olarak il merkezinde düzenlenen eğitimler kapsamında 242 çiftçi Sürü Yönetimi Kursu’nu başarı ile bitirerek belge almaya hak kazandı.

Çiftçilere yönelik eğitim faaliyetlerinin devam ettiğini belirten Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Mustafa Ok,” Çiftçilerimiz aldıkları eğitim sonucunda çağın ihtiyaçlarını bilerek ve gözeterek mesleki yeterliliklerini artırıp, sertifika belgesini de alarak bilgi ve yeteneklerini tescillemiş oldular. Kurumumuzda toplumumuzun birçok ihtiyacına hitabeden kurslar bulunmaktadır. Halk Eğitimi Merkezi olarak hizmete hazırız” dedi.

KÜTAHYA 10 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:45

GÜNEŞ 08:13

ÖĞLE 13:12

İKİNDİ 15:40

AKŞAM 18:01

YATSI 19:25

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.