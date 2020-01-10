"Ben hep hip hop'tım"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, "Demokrasinin temel taşlarından olan basın ve gazetecilik, insanlara haber ve bilgi akışı sağlama gibi çok yönlü bir misyonu yüklenmektedir" dedi.

KÜTAHYA 10 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:45

GÜNEŞ 08:13

ÖĞLE 13:12

İKİNDİ 15:40

AKŞAM 18:01

YATSI 19:25

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.