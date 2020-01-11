Kütahya Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu'na İş Sağlığı ve Güvenliği sertifikası

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kütahya Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu'na İş Sağlığı ve Güvenliği sertifikası

İHA

Kütahya Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu'na OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Sertifikası almaya hak kazandı.

Kütahya Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu'na İş Sağlığı ve Güvenliği sertifikası

Kütahya Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu'na OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Sertifikası almaya hak kazandı.
Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu'nun, "İş Sağlığı ve Güvenliği" standartlarını yükseltmek amacıyla başvuruda bulunduğu OHSAS 18001 denetimleri tamamlandı. Denetimleri MEB tarafından görevlendirilen Dış Tetkikçiler Sezai Kuruşçu ve Ahmet Bırtıl gerçekleştirdi. Denetimlere İl İş Güvenliği Uzmanı İl Koordinatörü Ersel Ekmen de eşlik etti.
Ayrıntılı olarak yapılan denetimler sonucunda istenen kriterlere uygun olduğu tespit edilen Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu, OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Sertifikası'nı almaya hak kazandı. Yaptıkları denetimlerde büyük emekler verildiğini gözlemlediklerini ifade eden Dış Tetkikçi Sezai Kuruşçu, Türkiye’de ilk kez bir Halk Eğitimi Merkezi’nin bu standartlara ulaştığını vurgulayarak emeği geçenlere teşekkür etti.
OHSAS 18001, iş sağlığı ve güvenliği standardı. Bu standardı ISO 9001 veya ISO 14001 gibi standartlardan ayıran önemli unsurlardan birisi; OHSAS 18001'in, ürün veya hizmetin güvenliğinden çok, iş sağlığı ve güvenliğine yönelik olması.

KÜTAHYA

11 Ocak 2020 Cumartesi

  • İMSAK 06:45
  • GÜNEŞ 08:13
  • ÖĞLE 13:13
  • İKİNDİ 15:41
  • AKŞAM 18:02
  • YATSI 19:25
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Prof. Dr. Ataç ve Prof. Dr. Şanlıdağ’dan DPÜ’ye ziyaret
YEREL HABERLER Prof. Dr. Ataç ve Prof. Dr. Şanlıdağ’dan DPÜ’ye ...
Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile KSBÜ arasında eğitimde işbirliği protokolü
YEREL HABERLER Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile KSBÜ arasında ...
Hisarcık polisinden trafik denetimi
YEREL HABERLER Hisarcık polisinden trafik denetimi
Jeotermale dayalı sera bölgesi projesine ilk adım
YEREL HABERLER Jeotermale dayalı sera bölgesi projesine ilk adım
Üniversite çalışanından sokak hayvanları için kulübe
YEREL HABERLER Üniversite çalışanından sokak hayvanları için kulübe
Aslanapa'da yemin töreni
YEREL HABERLER Aslanapa'da yemin töreni
Kar temizleme çalışmalrını yerinde incelediler
YEREL HABERLER Kar temizleme çalışmalrını yerinde incelediler
Askerler kitap okuma kampanyasına destek verdi
YEREL HABERLER Askerler kitap okuma kampanyasına destek verdi
Başkan Alim Işık: "Basın, aydınlatıcı ve yol gösterici olmalı"
YEREL HABERLER Başkan Alim Işık: "Basın, aydınlatıcı ve yol ...
Başkan Biçer: "Haberler, doğru ve tarafsız olmalı"
YEREL HABERLER Başkan Biçer: "Haberler, doğru ve tarafsız olmalı"
Kütahya’da 242 çiftçiye ‘Sürü Yönetimi Kursu’ belgesi
YEREL HABERLER Kütahya’da 242 çiftçiye ‘Sürü Yönetimi Kursu’ belgesi
Polis ekipleri yürekleri ısıttı
YEREL HABERLER Polis ekipleri yürekleri ısıttı
Doğan her bebek için bir fidan
YEREL HABERLER Doğan her bebek için bir fidan
Mahalle muhtarlarından Hastane Müdürü'ne teşekkür ziyareti
YEREL HABERLER Mahalle muhtarlarından Hastane Müdürü'ne teşekkür ...
DPÜ Güzel Sanatlar Fakültesinden seramik fabrikasına ziyaret
YEREL HABERLER DPÜ Güzel Sanatlar Fakültesinden seramik fabrikasına ...
Asırlık 'Oda kültürü' geleneği
YEREL HABERLER Asırlık 'Oda kültürü' geleneği
DPÜ‘de Kalite Danışma Kurulu toplantısı
YEREL HABERLER DPÜ‘de Kalite Danışma Kurulu toplantısı
Emet protokolünden termal yatırım inceleme ziyareti
YEREL HABERLER Emet protokolünden termal yatırım inceleme ziyareti
DPÜ KSBMYO öğrencileri için Aizanoi Antik Kenti’ne gezi
YEREL HABERLER DPÜ KSBMYO öğrencileri için Aizanoi Antik Kenti’ne ...
Aslanapa köylerinde karla mücadele çalışmaları
YEREL HABERLER Aslanapa köylerinde karla mücadele çalışmaları
Domaniç'te dağ köyü 3 gün sonra kar esaretinden kurtarıldı
YEREL HABERLER Domaniç'te dağ köyü 3 gün sonra kar esaretinden ...
Safa köyünde kar kalınlığı 3 metreye geçti Tipi nedeniyle çok sayıda ev ve araç kar altında kaldı Havanın açmasıyla birlikte Özel İdare ekipleri ve köylüler seferber olup kapalı yolları açtılar Kar altında kalan araçlarını bulabilmek ve yol açan makinelerin araçlarına zarar vermesini önlemek için önceden araçlarına uzun direklerle çaput bağlıyorlar
YEREL HABERLER Safa köyünde kar kalınlığı 3 metreye geçti Tipi ...
Başkan Sebahattin Ceyhun: "Basın mensuplarımızın 'Gazeteciler Günü'nü kutluyorum"
YEREL HABERLER Başkan Sebahattin Ceyhun: "Basın mensuplarımızın ...
Simav buz kesti; göletler dondu
YEREL HABERLER Simav buz kesti; göletler dondu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X