Kütahya Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu'na İş Sağlığı ve Güvenliği sertifikası

Kütahya Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu'na OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Sertifikası almaya hak kazandı.

Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu'nun, "İş Sağlığı ve Güvenliği" standartlarını yükseltmek amacıyla başvuruda bulunduğu OHSAS 18001 denetimleri tamamlandı. Denetimleri MEB tarafından görevlendirilen Dış Tetkikçiler Sezai Kuruşçu ve Ahmet Bırtıl gerçekleştirdi. Denetimlere İl İş Güvenliği Uzmanı İl Koordinatörü Ersel Ekmen de eşlik etti.

Ayrıntılı olarak yapılan denetimler sonucunda istenen kriterlere uygun olduğu tespit edilen Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu, OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Sertifikası'nı almaya hak kazandı. Yaptıkları denetimlerde büyük emekler verildiğini gözlemlediklerini ifade eden Dış Tetkikçi Sezai Kuruşçu, Türkiye’de ilk kez bir Halk Eğitimi Merkezi’nin bu standartlara ulaştığını vurgulayarak emeği geçenlere teşekkür etti.

OHSAS 18001, iş sağlığı ve güvenliği standardı. Bu standardı ISO 9001 veya ISO 14001 gibi standartlardan ayıran önemli unsurlardan birisi; OHSAS 18001'in, ürün veya hizmetin güvenliğinden çok, iş sağlığı ve güvenliğine yönelik olması.

KÜTAHYA 11 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:45

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