Hisarcık polisinden trafik denetimi

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde polis tarafından ana güzergahlarda gece eksi 5 derecede trafik denetimi yapıldı.
İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, Simav Caddesi üzerinde gece eksi 5 derecede trafik uygulaması yaparak, araçlardaki sürücü ve yolcuların GBT'lerini sorguladı. Uygulamada 30 araç denetlenirken, 3 araca çeşitli ihlallerden para cezası uygulandı.
KÜTAHYA
11 Ocak 2020 Cumartesi
- İMSAK 06:45
- GÜNEŞ 08:13
- ÖĞLE 13:13
- İKİNDİ 15:41
- AKŞAM 18:02
- YATSI 19:25
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.