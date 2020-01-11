Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile KSBÜ arasında eğitimde işbirliği protokolü

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Kütahya Sağlık Bilimler Üniversitesi (KSBÜ) arasında Milli Eğitim Bakanlığının 2023 Vizyon çalışmaları kapsamında eğitimde işbirliği protokolü imzalandı.
Kütahya’daki proje okulları Nafi Güral Fen Lisesi ve Akşemsettin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi için Kütahya Sağlık Bilimler Üniversitesi ile Kütahya İl Millî Eğitim Müdürlüğü arasında "Eğitimde İşbirliği Protokolü" imzalandı.
KÜTAHYA
11 Ocak 2020 Cumartesi
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