Başkan İsmail Tosun: "Termik santrallerinin mühürlenmesi ve kesilen cezalar yerinde bir karar"

MÜSİAD Kütahya Şube Başkanı İsmail Tosun, Tavşanlı’da yaptığı temaslar sonucu yaptığı açıklamada; Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından Termik Santrallerinin mühürlenmesinin ve şirkete kesilen cezaların yerinde bir karar olduğunu söyledi.

Başkan İsmail Tosun ve Yönetim Kurulu üyeleri Tavşanlı ilçesine giderek, Kaymakam Yüksel Kara, Belediye Başkanı Mustafa Güler ve Ticaret Sanayi Odası Başkanı Davut Efe’yi makamında ziyaret ederek bölgenin en büyük sorunu haline gelen Tunçbilek Termik Santralı ve Seyitömer Termik Santrallerinin Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından süresiz olarak kapatılması konusunda fikir alışverişinde bulundu.

Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından Termik Santrallerinin mühürlenmesinin ve şirkete kesilen cezaların yerinde bir karar olduğunu söyleyen Başkan Tosun; Kütahya’da bulunan Tunçbilek ve Seyitömer Termik Santrallerinde yaklaşık 2 bin çalışan bulunmaktadır. Bu çalışanların çoğu yıllık izinleri kullanmaları için şirket tarafından ücretli izine ayrılmış, izinlerin bitmesinden sonraki günlerde çalışanların akıbetlerinin ne olacağının net değildir. Santralin sahip olduğu şirkete kesilen ceza bir süre sonra çalışanlara ve tüm Kütahya halkına yansıyacak, dolayısıyla Kütahya cezalandırılmış olacaktır” dedi.



“BU SORUNU SADECE CUMHURBAŞKANI ÇÖZER”



Bu sorunu sadece Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çözeceğini ifade ederek Cumhurbaşkanına seslenen Tosun, “Sayın Cumhurbaşkanım, yıllardır verilen ek sürelere rağmen bacalarına filtre takmayan Termik Santrallerine tekrar bir ek süre veren kanunu veto etmeniz, bunun sonucu, Çevre Şehircilik Bakanlığının bacalarına filtre takmayan santralleri mühürlemeleri yerinde ve haklı bir karardır. Fakat santrallerin mühürlenmesi başta çalışanlar ve aileleri olmak üzere, bulundukları ilin ekonomisi ve ülkemize de zarar vermeye başlamıştır. Filtre siparişi veren ve bağlayıcı taahhütte bulunacak şirketlere santrallerin tekrar üretime başlamasını için ek bir süre vermenizi istirham ediyorum. Aksi takdirde bir süre sonra bu santraller tamamen, telafisi ve geri dönüşü olmayan sonuçlar doğuracaktır. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olarak sizden büyüklük göstermenizi bekliyorum ”diye konuştu.

KÜTAHYA 12 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:44

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