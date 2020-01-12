Orman Bölge Müdürlüğü'nden yaban hayvanlarını yemleme çalışması

"Ben hep hip hop'tım"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü, yaban hayvanlarının doğal yaşam ortamlarının karla kaplanması sonucu yiyecek bulmakta sıkıntı çekmelerinden dolayı yemleme faaliyeti düzenliyor.

Tavşanlı Orman İşletme Müdürlüğü tarafından yaban hayvanlarının kış şartlarından olumsuz etkilenmemesi ve ağır geçen kış şartlarının etkilerini hafifletmek adına yemleme çalışması gerçekleştirildi.

Kaymakam Yüksel Kara, Orman İşletme Müdürü Sinan Özdağ, İşletme Müdür Yardımcısı Atakan Kaynar ve Orman Muhafaza Memurları tarafından Yaylacık Mevkiinde yapılan yemleme çalışmasında saman, yem ve ekmekler belli noktalara bırakıldı.

KÜTAHYA 12 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:44

GÜNEŞ 08:13

ÖĞLE 13:13

İKİNDİ 15:42

AKŞAM 18:03

YATSI 19:26

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.