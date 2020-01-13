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Ormanlık alanda mahsur kalan belediye başkanı ve 2 işçi kurtarıldı

İHA

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, su hattındaki arızayı gidermek için gittikleri ormanlık alandaki karda mahsur kalan ve donma tehlikesi yaşayan belde belediye başkanı ile 2 işçi ekipler tarafından kurtarıldı.

Ormanlık alanda mahsur kalan belediye başkanı ve 2 işçi kurtarıldı

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, su hattındaki arızayı gidermek için gittikleri ormanlık alandaki karda mahsur kalan ve donma tehlikesi yaşayan belde belediye başkanı ile 2 işçi ekipler tarafından kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, Çukurca Belediye Başkanı Emin Taşgın, 2 günden beri akmayan Ilıcaksu Mahallesi suyu için dağdaki karın eridiğini düşünerek Belediye Kepçecisi Ramazan Aztekin ve Belediye İşçisi Ramazan Gültekin’i de yanına alarak Pazar günü saat 12.00’de dağdan gelen sudaki arızayı arayamaya gittiler. 2 metreyi aşan karlı yolu aça aça giden Başkan ve ekibi 13 Kilometre sonra su borusunun patladığı yeri tespit ettiler. Su boru hattını açmak için uzun süre çalışan ekibin cep telefonu şarjları bitince yakınlarını da durumdan haberdar edemediler. Akşam hava iyice kararmasına rağmen, dağa gidenlere ulaşamayan Başkan ve iki çalışma arkadaşının yakınları telaşlanıp bir birini aramaya başladı. Dağda çalışanlara da ulaşamayınca belde halkı İlçe Jandarma ekiplerine de haber vererek Başkan ve ekibini aramaya çıktı.
Saat 19:00 harekete geçen Belde Halkı ve Jandarma 3 saat sonra Başkan ve ekibine ulaştılar.
Soğuktan ve yorgunluktan bitkin düşen Belediye Başkanı ve çalışma arkadaşları Domaniç İlçe Hastanesine getirilerek muayeneden geçirildi.
Çukurca Belediye Başkanı Emin Taşgın, “Beldemizin Mahallesi olan Ilıcaksu mahallemizde 2 gün önce su arızası ihbarı oldu. Ekiplerim ile beraber dağdaki alana gitmek istedik. Sabahtan Sefa köyünden gitmek istedik fakat orada yaklaşık 34 metre kardan dolayı o taraftan gidemedik. Bu yüzden Çukurca Beldemiz mevkiden gitmek istedik. Kepçe ile beraber gittik. Kepçe belli bir alanda kaldıktan sonra 5 km’lik alanı ise yürüyerek devam ettik. Burası yaklaşık olarak 45 saat yürüme mesafesinde. Arızayı giderdikten sonra akşam oldu. Telefonlarımızdaki şarjların bitmesinden dolayı da haber veremedik. O yüzden de irtibat kesildi. Sağ olsun 2 saat sonra ekipler ve arkadaşlar geldi. Ondan sonra ilçemizin hastanesine geldik. Herhangi bir sıkıntımız yok Allah’a şükür atlattık. Suyu da sonunda akıttık. Herkesten Allah razı olsun. Su da ki arızayı da bulunca işi bitirmeden gelmek istemiyorduk. Çok şükür su sorununu çözdük ama yakınlarımızı da hayli telaşlandırmışız. Hemen gider geliriz diye yanımızda yiyecekte götürmemiştik. Açlık ve soğuktan donma pahasına halkımızın susuzluğunu çözdük” dedi.

"Ekip arkadaşlarımı bu soğukta yalnız bırakmam"
Belediye Meclis üyesi Mehmet Sarıca, “İki gündür Ilıcaksu Mahallemizde su arızasından dolayı mahalleye su verilememekteydi. İki gündür süren çalışma bugünde devam etmesi nedeni ile sabah saatlerinde saat yedi civarında Belediye Başkanı ve ekiplerimiz yola çıkmıştı. Belediye Başkanımızda ekipleri bu soğukta yalnız bırakmama adına onlarla birlikte yola çıktılar. Orada Kazma kürek çalıştı. Kepçeler yardımı ile yolları açmaya çalıştılar. Fakat kepçe bir noktadan sonra gidemeyince bunlar yürüyerek su arızasının bulunduğu yere gitmişler kar kalınlığı 1 buçuk 2 metre olduğundan dolayı yürümekte güçlük çekmişler ve akşam saatlerinde karanlığa kalmışlardır. Telefonlarında şarjları bitip kapanmasından dolayı böyle bir hareketlenme başladı. Saat 19.0020.00 civarında İlçe Başkanımız Ahmet Özoğul’u aradım. Oda Kaymakamlık, Jandarma ekipleri ve 112 ekiplerine bilgileri verdi ve adeta belde halkı ile beraber bir seferberlik başlattık. Kaybolmaktan değil sadece kar kalınlığının fazla olmasından dolayı ve ulaşım zorluğundan kaynaklana bir sıkıntı oldu. Çok şükür korkulan başa gelmedi Başkanımızın ve ekiplerimizin sağlık durumları iyi” diye konuştu.

KÜTAHYA

13 Ocak 2020 Pazartesi

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