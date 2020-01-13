Her hafta deneme sınavı yapıyorlar

Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesinde Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi idaresi tarafından ’’Destekleme ve Yetiştirme Kursları’’ kapsamında her hafta deneme sınavı yapıldığı bildirildi.

Çavdarhisar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ergun Yavuz, yaptığı açıklamda, ''Okulumuzda üniversite sınavlarına girecek öğrencilerimiz için her hafta düzenlemiş olduğumuz deneme sınavları programına aralıksız devam ediyoruz. Yaptığımız sınavlarla amacımız, öğrencilerimizin sınav anında zamanı kontrol edebilmeyi öğrenmeleri, en doğru stratejiyi belirlemeleri, konu eksikliklerini saptayıp öğretmenleri yardımıyla açıklarını kapatıp, kendileri için en uygun ve istedikleri bölümleri kazanmalarıdır. Çavdarhisar ilçesinde başarı oranını arttırmak için bu ve benzeri çalışmalarımız okulumuzda devam edecek'' dedi.

KÜTAHYA 13 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:44

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