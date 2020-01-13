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Çukurca Belediye Başkanı Emin Taşgın’a tebrikler yağıyor Kesik olan sularını tamir etmek isterken ...

İHA

Kütahya'nın Domaniç İlçesi Çukurca Beldesi Ilıcaksu Mahallesinin kesik olan sularını tamir etmek için iki kişilik ekibiyle birlikte 15 kilometre uzaklıktaki boru hattını tamir etmeye giden, ancak dağda 4 metre kar altında kalan boruları tamir ederken gece yarsı dağda mahsur kalan Çukurca Belediye Başkanı Emin Taşgın'a tebrikler yağıyor.

Çukurca Belediye Başkanı Emin Taşgın’a tebrikler yağıyor Kesik olan sularını tamir etmek isterken ekibi ile birlikte gece yarsı dağda mahsur kalmıştı AK Parti İl Başkanı Ceyhun; “Fedakârlığı bizlere de örnek oldu”

Kütahya’nın Domaniç İlçesi Çukurca Beldesi Ilıcaksu Mahallesinin kesik olan sularını tamir etmek için iki kişilik ekibiyle birlikte 15 kilometre uzaklıktaki boru hattını tamir etmeye giden, ancak dağda 4 metre kar altında kalan boruları tamir ederken gece yarsı dağda mahsur kalan Çukurca Belediye Başkanı Emin Taşgın’a tebrikler yağıyor.
Son olarak Kütahya Ak Parti İl Başkanı Sebahattin Ceyhun Belediye Başkanı ve ekip arkadaşlarını hastane de ziyaret etti. Dün gece Domaniç Hastanesine getirilen ve durumlarının iyi olmaması nedeniyle hastanede müşahede altında tutulan Başkan Emin Taşgın, belediye keçecisi Coşkun Aztekin ve belediye işçisi Ramazan Gültekin’i hastanede ziyaret eden İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, “Başkanımızın bu yaptığı gerçekten bir fedakârlık ve kahramanlık örneğidir. Belediye başkanımız oradaki vatandaşlarımızın rahatı için yaşadıkları sıkıntıların giderilmesi adına hayatını bile hiçe sayarak yanındaki işçi kardeşlerimiz ile beraber gerçekten gözünü karartıp bu yola çıkmış. Tabi bu yola gerçekten çıktığı yolda kendisine teşekkür ediyoruz. Ama Allah korusun hayatlarını tehlikeye atma konusunda da biz endişeye kapılıyoruz. Özellikle aileleri içinde ciddi bir imtihan oldu. Bizi üzdü ama bir taraftan da Belediye Başkanımızın ve İşçi kardeşlerimizin bu fedakârlık örneği bize de örnek oldu. Bu problem gerçekten farklı da çözülebilirdi. 'Kar var kış var biz daha sonra da halledebiliriz' diyebilirlerdi. Ama Başkanımız olumsuz şartlar etrafını sardığı halde geri dönmeyip 'halkımın sıkıntısını bir şekilde çözmem gerekiyor' deyip yola çıkmış olması büyük fedakârlık ve kahramanlık örneğidir. İnsan içindeki hizmet güdüsü varsa insan bunu yapabilir. Gerçekten birçok insan beni arayarak tebrik etti. Bizzat buraya gelip teşekkürleri de iletmek istedik. Yaptığınızla tüm Ak Parti camiamızı gururlandırdınız. Sizden Allah razı olsun size ne kadar teşekkür etsek azdır. Bu hava da arızayı gidermek mümkün değil diye haklı bir gerekçeyle işi erteleyebilecekken canı pahasına halkı susuz bırakmamak için kendinizi feda etmişsiniz” dedi.
Ben olayı daha yeni idrak ediyorum
Belediye Başkanı Emin Taşgın, “Pazar günü olmasına ve arkadaşlarımız izinli olmasına rağmen Ilıcaksu Mahallesi iki gündür susuz diye durumdan rahatsızdım. Arkadaşlarımı aradım üçümüz birlikte yola çıktık. Ben bu kadar çok kar olduğunu ve karın yumuşak olacağını hiç düşünmedim. Cumhurbaşkanımızın Gönül Belediyeciliği felsefesinden yola çıkarak daha iyi bir maaşla daha iyi bir işimi bırakıp gelmiştim. Slogan olarak ta 'Çukurca Belediyesini emin ellere teslim edin' demiştim. Hal böyle olunca susuz kalan halkım için bir şeyler yapmam lazımdı. Gider, patlayan boruyu tamir eder geliriz dedik. Mesai arkadaşlarım da izinli olmalarına rağmen halktan gelen baskıdan dolayı gidelim dediler. Dün bizi hastaneye getirdiler. Bir şeyimiz yok diyorduk. İyi ki hastane doktorlarımız bizi burada bırakmış, çok iyi bakım yaptılar. Eve gitseydik ya evde ölürdük, ya daha sonra bu iş bize pahalıya patlardı. İyi ki kalmışız” dedi.
Belediye Başkanının anlattıkları ile duygulanan Ak Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, tüm ekibe tekrar tekrar teşekkür ederek ilçe de bir takım ziyaretlerde bulunmak için vedalaşarak ilçeden ayrıldı.

KÜTAHYA

13 Ocak 2020 Pazartesi

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