Büyükbaş hayvan hırsızlığı şüphelisi 3 kişi tutuklandı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde büyükbaş hayvan hırsızlığı şüphelisi olarak yakalanan 3 kişi, çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Tavşanlı ilçesinde bir kişi Moymul Mahallesi'ndeki mera alanında bulunan büyükbaşların çalındığını ihbar etti. İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı incelemede, ineklerin çalındığı tespit edildi.

Olayın aydınlatılması amacıyla yapılan inceleme ve araştırma neticesinde, Ö.Ç., E.T., T.D.'nin Y.Ç.'ye ait 16 plakalı kamyonetle yaklaşık 50 bin TL'lik büyükbaş hayvanı Bursa iline götürdükleri tespit edildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği tarafından yakalanan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere Asayiş Büro Amirliğine götürüldü. Şüphelilerden, Ö.Ç., E.T. ve T.D. ifadelerinin alınmasının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Tavşanlı T Tipi Ceza Kurumu'na gönderildi. Kamyonet sürücüsü Y.Ç. ise savcılık tarafından serbest bırakıldı.

KÜTAHYA 14 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:44

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