Temel Eğitim Genel Müdürü Gençoğlu’ndan Vali Toraman’a ziyaret

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Temel Eğitim Genel Müdürü Cem Gençoğlu, Kütahya Valisi Ömer Toraman’ı ziyaret etti.

İl Millî Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit'inde yer aldığı görüşmede Genel Müdür Gençoğlu, Vali Toraman ile ilde gerçekleştirilen eğitim faaliyetleri ile ilgili bilgi alışverişinde bulundu.

KÜTAHYA 14 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:44

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