Pazarlar'da ücretsiz yöresel halk oyunu kursu

Kütahya'nın Pazarlar Belediyesi, ücretsiz yöresel halk oyunu kursu düzenleyecek.

Ücretsiz kurslara katılmak isteyen vatandaşlar, 7 Şubat Cuma gününe kadar Pazarlar Ortaokulu Müdürlüğü'ne kayıtlarını gerçekleştirebilecek.

Sanata, sanatçıya, kültüre ve yöresel değerlere herkesin sahip çıkması gerektiğini ifade eden Belediye Başkanı Bilal Demirci, “Yöresel halk oyunları kursu almak isteyen hemşehrilerimizi kurslarımıza bekliyoruz. Burada yöresel halk oyunları kursu verilecektir. Belediyemiz ve İlçemiz Pazarlar Ortaokulu ortak projesi ile yöresel halk oyunları kursu düzenlenmiştir. Bu kapsamda hafta içi Perşembe ve cuma günleri akşam 16:3018:00 arası Mustafa Akyol hocamız nezaretinde kurslar düzenlenecektir. Kursumuz öğrencilerimiz için başlamış olup tüm halkımıza açıktır. Kurslarımız ücretsiz olup katılmak isteyen vatandaşlarımız Pazarlar Ortaokulu Müdürlüğü'ne müracaat edebilirler” diye konuştu.

KÜTAHYA 15 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:44

GÜNEŞ 08:12

ÖĞLE 13:14

İKİNDİ 15:45

AKŞAM 18:06

YATSI 19:29

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.