Öğrencilerden örnek yardım kampanyası

Kütahya'nın Altıntaş Mustafa Kemal Ortaokulu tarafından yürütülen sosyal sorumluluk projesi, takdir topluyor.

Okul Müdürü Tuba Sinan, yaptığı açıklamada, ''Sevgi Kumbarası Sosyal Sorumluluk Projesi'' kapsamında okulumuzda rehberlik öğretmenimizin yürüttüğü örnek bir kampanya devam ediyor. "Sevgi kumbarası" sosyal sorumluluk projesi kapsamında geçen ay TSK'ya, bu ay LÖSEV'e yapılan bağış için bu kurumlardan bize teşekkür belgeleri gelmiştir. Böylesine güzel ve bizleri gururlandıran projeyi gerçekleştiren okulumuz rehber öğretmeni ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum'' dedi.

KÜTAHYA 15 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:44

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