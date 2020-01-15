Öğretmen ve öğrencilere seminer

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde Tavşanlı Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürlüğünce idareci, öğretmen ve öğrencilere ‘Bilinçli Gıda Tüketimi ve Bilinçli Gıda Ambalajı Kullanımı’ semineri verildi.

Tavşanlı Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürlüğünde görevli Öğretmen Gülcan Karakuşak ve Sosyolog Yakup Gündoğdu tarafından ilçe merkezi ve tüm köy okullarında idareci, öğretmen ve öğrencilere gıda güvenilirliği, gıda kayıpları ile israf konusunda eğitim programları gerçekleştirildi. Eğitimlerde ayrıca bilinçli gıda tüketimi, hijyen ve sağlıklı beslenme konuları da anlatıldı.

KÜTAHYA 15 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:44

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