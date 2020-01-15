TKİ Tavşanlı Linyitspor Antalya kampından döndü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

TKİ Tavşanlı Linyitspor Antalya kampından döndü

İHA

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Bölgesel Amatör Ligi 9. Grupta mücadele eden TKİ Tavşanlı Linyitspor 1 haftalık Antalya kampından döndü.

TKİ Tavşanlı Linyitspor Antalya kampından döndü

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Bölgesel Amatör Ligi 9. Grupta mücadele eden TKİ Tavşanlı Linyitspor 1 haftalık Antalya kampından döndü.
Hafta sonu deplasmanda Arifiye Kalaycıspor ile karşılaşacak olan TKİ Tavşanlı Linyitspor'un teknik direktörü Fuat Gümüşay, transferler ve hedefler ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
İkinci devre öncesi yeni transferlerin müjdesini veren Gümüşay, “13 maçın hepsini kazanmak için mücadelemizi yapacağız. Hem yarışacağız, hem de sene içerisinde yapılanacağız. Ara açık, şampiyonluk zor ama imkansız değil” dedi
Ligin ilk yarısında büyük bir hayal kırıklığı oluşturan ve Fuat Gümüşay’ın takımın başına getirilmesiyle yeni bir yol haritası çıkaran TKİ Tavşanlı Linyitspor ikinci yarı hazırlıkları Antalya’da tamamlandı.
Hakan Soylu, Hakan Doğan, Hayrettin Çınar, Uğur Yalçın, Cihat Serkan Akcan, Kemal Akbaba gibi isimlerle yollarını ayıran Linyitspor, şuana kadar Doğan Aydın, Samet Aydın, Cihan Bal, Cemal Şener ve Furkan Yıldırım’ı kadrosuna kattı. Antalya kampını ve takımı değerlendiren TKİ Tavşanlı Linyitspor Teknik Direktörü Fuat Gümüşay, eksik gördükleri birkaç mevkiye daha transfer yapacaklarını söyledi.
Kırmızısiyahlıların büyük hedeflerle yola çıktığını ve şampiyonluk parolasıyla güçlü bir takım kurduğunu hatırlatan teknik direktör Gümüşay, “Puan farkı açılınca futbolcular mental olarak biraz düşmüş durumdaydı. İlk yarının son maçında 5060 dakika iyi de bir oyun sergiledik. Üç hafta hocasız çalışılmanın verdiği antrenmansızlık sebebiyle fiziksel olarak düşüş yaşadık. Devreden sonra bir hafta Tavşanlı’da ve Antalya'da bir çalışma yaptık. Yavaş yavaş istediklerimizi yapmaya başladık” dedi.
Takımdan ayrılan oyuncuların yerini doldurmak için hem kendilerinin hem de yönetimin büyük bir çaba sarf ettiğini vurgulayan Fuat Gümüşay, “Aramızdan ayrılan arkadaşlar oldu. Biz geldiğimizde kesinlikle kafasını ve ruhunu burada hissetmeyen oyuncularımızın gidebileceğini söyledik. Ayrılan arkadaşların yerini doldurmaya çalışıyoruz. Hem kulübümüzü hem de takımımızı düşünerek iyi tercihler yaparak güzel bir kadro kurmaya çalıştık” diye konuştu.
İkinci yarıda çıkacakları 13 maçın hepsini kazanmak için sahaya çıkacaklarını söyleyen Gümüşay, “Hem yarışacağız, hem de sene içerisinde yapılanacağız. Biz başladığımız ilk günden beri oyuncularımıza söylüyoruz. Ara açık, şampiyonluk zor ama imkansız değil. Futbolda geçmiş yıllarda böyle olaylar gördük. Bizlerde hedefin peşinden sonuna kadar gideceğiz” dedi.
İki yıl önce Tavşanlı’da çalıştığını hatırlatan Gümüşay, “O yıllarda da taraftarlarımız takımdan ve oyundan çok memnundular. Onların ne istediğini çok iyi biliyorum. Tavşanlı Linyitspor taraftarları çok bilinçlidir. Sahada o mücadeleyi gördüklerinde sonuca pek fazla önem vermiyor. Bizde onların istediği şekilde koşan, mücadele eden ve formasının hakkını veren bir takım için çalışıyoruz. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın” ifadelerini kullandı.

KÜTAHYA

15 Ocak 2020 Çarşamba

  • İMSAK 06:44
  • GÜNEŞ 08:12
  • ÖĞLE 13:14
  • İKİNDİ 15:45
  • AKŞAM 18:06
  • YATSI 19:29
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Öğretmen ve öğrencilere seminer
YEREL HABERLER Öğretmen ve öğrencilere seminer
Temel Eğitim Genel Müdürü Gençoğlu Olgunlaşma Enstitüsü'nü ziyaret etti
YEREL HABERLER Temel Eğitim Genel Müdürü Gençoğlu Olgunlaşma ...
Kütahya’da öğrencilere havacılık sektörü tanıtıldı
YEREL HABERLER Kütahya’da öğrencilere havacılık sektörü tanıtıldı
Hisarcık Belediyespor’dan transfer atağı
YEREL HABERLER Hisarcık Belediyespor’dan transfer atağı
Kantaron otu pazar tezgahlarında da satılıyor
YEREL HABERLER Kantaron otu pazar tezgahlarında da satılıyor
Öğrencilere 'Vücut sağlığı ve hijyen' eğitimi
YEREL HABERLER Öğrencilere 'Vücut sağlığı ve hijyen' eğitimi
Pazarlar'da istişare ve değerlendirme toplantısı
YEREL HABERLER Pazarlar'da istişare ve değerlendirme toplantısı
Başkan Demirci: "Glütensiz mutfak projesi onaylandı"
YEREL HABERLER Başkan Demirci: "Glütensiz mutfak projesi onaylandı"
Öğrencilerden örnek yardım kampanyası
YEREL HABERLER Öğrencilerden örnek yardım kampanyası
Rektör Uysal: "Türkiye'nin 'En Çok Erişilebilirlik Belgesi'ne sahip eğitim kurumuyuz"
YEREL HABERLER Rektör Uysal: "Türkiye'nin 'En Çok Erişilebilirlik ...
Pazarlar'da ücretsiz yöresel halk oyunu kursu
YEREL HABERLER Pazarlar'da ücretsiz yöresel halk oyunu kursu
Van'dan Kütahya'nın Şaphane ilçesine mektup kardeşliği
YEREL HABERLER Van'dan Kütahya'nın Şaphane ilçesine mektup ...
Altın dolu lahit bulma umuduyla kazı yapan 3 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Altın dolu lahit bulma umuduyla kazı yapan 3 şüpheli ...
Kütahya'da 'Bağımlılıkla mücadele' konferansı
YEREL HABERLER Kütahya'da 'Bağımlılıkla mücadele' konferansı
TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yapımı protokolü imzalandı
YEREL HABERLER TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yapımı ...
Kütahya Çini Müzesi ücretsiz
YEREL HABERLER Kütahya Çini Müzesi ücretsiz
Altın dolu lahit bulmak için 10 metrelik tünel kazmışlar
YEREL HABERLER Altın dolu lahit bulmak için 10 metrelik tünel ...
"Hedefimiz her vatandaşımızın yaşam kalitesini en üst düzeyine çıkarmak"
YEREL HABERLER "Hedefimiz her vatandaşımızın yaşam kalitesini en üst ...
Ahmet Uluçay Sinema Günleri
YEREL HABERLER Ahmet Uluçay Sinema Günleri
Temel Eğitim Genel Müdürü Gençoğlu’ndan Vali Toraman’a ziyaret
YEREL HABERLER Temel Eğitim Genel Müdürü Gençoğlu’ndan Vali ...
Öğrencilere kitap desteği
YEREL HABERLER Öğrencilere kitap desteği
Tahtalı Göleti'nin havadan çekilen fotoğrafları ilgi görüyor
YEREL HABERLER Tahtalı Göleti'nin havadan çekilen fotoğrafları ilgi ...
Çocuklarıyla aynı sırada kitap okuyorlar
YEREL HABERLER Çocuklarıyla aynı sırada kitap okuyorlar
Aslanapa'da yılda 20 bin litre süt üretiliyor
YEREL HABERLER Aslanapa'da yılda 20 bin litre süt üretiliyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X