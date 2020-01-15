Mülteci ailelere ziyaret

Kütahya Valisi Ömer Toraman ile eşi Neşe Toraman, mülteci aileleri ziyaret etti.

Vali Ömer Toraman, ülkelerinde yaşanan savaşlar nedeniyle Türkiye’ye gelerek Kütahya’ya yerleşen Mohammed ailesini evlerinde ziyaret etti.

Fatımah Nafea Mohammed ile kızı Hawraa Mohammed'i evinde ziyaret eden Vali Toraman ve eşi Neşe Toraman, aileyle bir süre görüşüp istek ve arzularını dinledi.

Ziyarette; İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, İl Göç İdaresi Müdürü Ahmet Fatih Günel ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdürü Mehmet Öztopal hazır bulundu.

KÜTAHYA 15 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:44

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