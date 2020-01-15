Kitap okuma kampanyasında 2 milyon sayfayı geçtiler Yargı mensupları kampanyaya 2 bin adet kitap bağışında bulundu Veliler öğrencilerle birlikte kitap okuma kampanyasına katıldı

Kütahya’nın Emet Kaymakamlığınca başlatılan "Cumhuriyet’ten Milli Egemenliğe 2023’e 2023 Sayfa Aç" kitap okuma projesine 2 bin 331 öğrencinin katılırken, bugüne kadar 2 milyon sayfa kitap okunduğu bildirildi.

29 Ekim 2019 Cumhuriyet bayramında başlayan kitap okuma kampanyasında 23 Nisan 2010 Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramına kadar en az 2023 sayfa kitap okuyan öğrenciler Tarih ve kültür gezileri ile ödüllendirilecekler. Her hafta bir okulda gerçekleştirilen okuma saati etkinliği bu hafta Emet ilçesine bağlı Örencik Köyü Ortaokulu'nda gerçekleştirildi.

Etkinliğe Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, Cumhuriyet Başsavcısı Haluk Şenocak, Örencik Jandarma Komutanı Cengiz Güver, Örencik Köyü Muhtarı Ahmet Açar, İlçe Tapu Müdürü Yusuf Yaman, İlçe Vergi Dairesi Müdürü Hasan Erdoğan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Cöre, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Hasan Doğan, İlçe Milli Eğitim Proje Koordinatörü Deniz Macit, Örencik Ortaokulu Müdürü Ahmet Cesur, Örencik İlkokul Müdürü Halil Dalkılıç, öğretmenler, Örencik Ortaokulu ve Örencik İlkokulundan öğrenciler ve bazı veliler katıldı.

Öğrencilerle birlikte 15 dakika kitap okuyan protokol üyeleri daha sonra kitapların konuları üzerine çocuklarla sohbet gerçekleştirildi. Öğrenciler, okudukları kitaplardaki konuların özetlerini protokol üyelerine anlattı.

Okuma kampanyasına katılan öğrenci velileri, kampanyayı düzenleyen Emet Kaymakamlığına teşekkür ettiklerini ve bu kampanyaya her zaman destek vereceklerini belirtti.



''Yargı mensupları kampanyaya 2 bin adet kitap bağışında bulundu''

Emet Kaymakamlığınca uygulamaya konulan Cumhuriyet’ten Milli Egemenliğe 2023’e 2023 Sayfa Aç ” Projesine yargı mensupları olarak büyük önem ve değer verdiklerini belirten Emet Cumhuriyet Baş Savcısı Haluk Şenocak, ''Bu projeyi oldukça başarılı bulduk ve ilham aldık. Emet Adliyesi çalışanları ve yargı mensupları olarak destek verme babında, temin ettiğimiz 2 bin kitabı, bu kampanyada okunması için bağışladık. Buradan tekrar taahhüt ediyorum. 2020 yılının sonunda inşallah bu sayıyı 5 bin adete tamamlayacağız. Eğitim, biz yargı mensupları için çok önemli. Eğitim seviyesi yükselirse, üretim ve refah seviyesi artar. Buna bağlı olarak suç oranları azalır. Örencik okulunu ziyaret ederek, kitapların gerçekten okunduğunu ve okunan kitapların anlaşıldığını yerinde gördük. Kampanyada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Allah hayırlı mübarek etsin'' dedi.

Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, yaptığı açıklamada, ''29 Ekim Cumhuriyet Bayramında ‘Cumhuriyet’ten Milli Egemenliğe 2023’e 2023 Sayfa Aç’ Projesi kapsamında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramında startını verdiğimiz kitap okuma kampanyamızda öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz ve velilerimizin katılımıyla önemli bir başarıyı şimdiden elde etmiş bulunuyoruz. Hedefimiz bunu bir yarışma değil, kalıcı bir alışkanlık haline getirmektir. Projeye, kamu kurum ve kuruluşlarımızın, köy okullarımızın desteği en üst noktaya çıkmıştır. Öğrencilerimiz 2 ayda yaklaşık 2 milyon 2 yüz bin sayfa okumuştur. Bu da bizleri son derece memnun etmiştir. Bu projenin kısa sürede bu kadar başarılı olmasında emeği geçenleri ve katılımcıları tebrik ediyor, teşekkür ediyorum. Şahsımı ziyadesiyle mutlu eden bir gelişme de İlçe Cumhuriyet Başsavcılığımızın kitap okuma projemize önemli bir miktarda kitap bağışında bulunarak, destek vermesidir. Sayın Savcımız Haluk Şenocak Bey’in şahsında İlçe Cumhuriyet Başsavcılığımıza ve katkısı olan herkese teşekkür ediyorum“ ifadelerini kullandı.

KÜTAHYA 15 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:44

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