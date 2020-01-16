Çavdarhisar'da 'Yatak örtüsü' kursu

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"Ben Arda Turan, bana kulüp bul!"

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Kütahya'nın Çavdarhisar Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından 'Yatak örtüsü' kursu açıldı.

Halk Eğitim Müdürü Ginyas Kaya, yaptığı açıklamada, ''Çavdarhisar ilçemizde aile ekonomisine katkı sağlayacağına inandığımız kursları açıyoruz. Bu kapsamda kadınlara yönelik merkez binamızda açtığımız el sanatları alanı kursumuza ziyaret gerçekleştirdik. Kursiyerlerimizden yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldık. Talep gelmesi halinde kursumuzun süresini uzatıp, kadınlarımızın mesleği çok daha iyi olarak kavramasını istiyoruz. Kursiyerlerimize özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum'' dedi.

KÜTAHYA 16 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:44

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