Pazarlar’da enerji nakil hatları çalışması

Kütahya'nın Pazarlar ilçesinde, enerji nakil hatlarının yer altına alınması ve yenilenmesi ile ilgili genel değerlendirme toplantısı yapıldı.

Toplantıya, Pazarlar Belediye Başkanı Bilal Demirci, OEDAŞ İl Müdürü Kamil Uğur Mumcu, mahalle ve Köy muhtarları katıldı.

Projenin maliyetinin 5 milyon TL olduğunu belirten Başkan Demirci, "Mahalle ve köy muhtarlarımız ile mahalle ve köylerimizde elektrik hatları ile alakalı verimli bir durum değerlendirmesi ve istişare toplantısı gerçekleştirdik. Muhtarlarımız tek tek söz alarak kendi sorumluluk alanlarına ilişkin sorun ve taleplerini iletme imkânı buldu. OEDAŞ İl Müdürümüz Kamil Uğur Mumcu ve ekibine ve değerli muhtarlarımıza teşekkür ederim” dedi.

KÜTAHYA 16 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:44

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