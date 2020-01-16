Lise öğrencilerinden tiyatro gösterisi

Kütahya'nın Emet ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından "Küçük Prens" adlı tiyatro gösterisi düzenlendi.

Okul öncesi öğrencileri ile ilçe halkının davetli olduğu gösteri ilgiyle izlendi. Karne haftasında öğrencilere 'karne hediyesi' olarak tüm ilk okullarda sergilenmeye devam eden tiyatro gösterisi, kurs eğitmeni Betül Ersöz'ün rehberliğiyle Gazi Emet Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından gerçekleştiriliyor.

Gösterinin sonunda kurs eğitmeni Betül Ersöz, yaptığı açıklamada, ''Öncelikle öğrencilerimize kendilerini ifade edebilecekleri, özgüven duygularını kazanabilecekleri, ilgi ve beceri alanlarını geliştirebilecekleri böyle bir imkanı tanıyan ve kursumuza katkı sağlayan başta İlçe Kaymakamımız Sayın Hasan Çiçek'e, İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Mustafa Cöre'ye, Halk Eğitimi Merkezi Müdürümüz Sayın Süleyman Avcı'ya, Müdür Yardımcımız Sayın Mustafa Cin'e ve Gazi Emet Anadolu Lisesi Müdürümüz Sayın Ömer Uysal'a teşekkür ederiz'' dedi.

KÜTAHYA 16 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:44

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