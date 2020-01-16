Pazarlar Diyanet Gençlik Merkezi açıldı

Kütahya'nın Pazarlar Diyanet Gençlik Merkezi hizmete açıldı.

Diyanet Gençlik Merkezi, sohbet salonu, gençlerin vakit geçirebileceği satrançlar salonları, tenis masaları ve okuma salonlarından oluşuyor.

Gençlik Merkezi hakkında bilgi veren Pazarlar İlçe Müftüsü Murat Hasankahyaoğlu, “Gençlik Merkezimizde çay ocağı, toplantı odası, eğlence ve oyun salonu, okuma salonu ve kütüphane bulunuyor. Diyanet Gençlik Çalışmaları Merkezinin iç tadilat ve tefrişat yapımına 2019 yılında başlanmış olup Aralık 2019'da tamamen mahalli imkanlarla tamamlanmıştır. Gençlerimiz ve her yaştan İlçe halkımız ne zaman farklı ve manevi bir ortama girmek isterlerse gençlik merkezlerimiz ve okuma salonlarımız, ilçemiz gençlik koordinatörlerimiz ve din görevlilerimizle beraber gençlerimizin hizmetinde olacaklardır. İleri ki tarihlerde üniversite, lise, ilk ve ortaokul öğrencileri, engelliler ve ilçe halkımıza yönelik programlar tertip edilecektir" dedi.

KÜTAHYA 16 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:44

GÜNEŞ 08:12

ÖĞLE 13:15

İKİNDİ 15:45

AKŞAM 18:08

YATSI 19:30

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.