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Define için tünel kazan şüphelileri kaymakam yakalatmış

DHA

KÜTAHYA'nın Dumlupınar ilçesine bağlı Büyükaslıhanlar köyünde, altın dolu lahit bulma amacıyla 5 metre derinlikte 10 metrelik tünel kazdığı belirlenen 3 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tünel ile çevresinde savcılık ve Müze Müdürlüğü yetkililerince keşif yapıldı. Şüphelileri, dedikodu üzerine arazide inceleme yapan Dumlupınar Kaymakamı Abdülkerim Abbasoğlu'nun yakalattığı ortaya çıktı.

KÜTAHYA'nın Dumlupınar ilçesine bağlı Büyükaslıhanlar köyünde, altın dolu lahit bulma amacıyla 5 metre derinlikte 10 metrelik tünel kazdığı belirlenen 3 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tünel ile çevresinde savcılık ve Müze Müdürlüğü yetkililerince keşif yapıldı. Şüphelileri, dedikodu üzerine arazide inceleme yapan Dumlupınar Kaymakamı Abdülkerim Abbasoğlu'nun yakalattığı ortaya çıktı.
Kütahya Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dumlupınar'ın Büyükaslıhanlar köyü İkizpınarı mevkisinde izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgede yapılan aramada defineci olduğu belirlenen Emin Ç., Ferdi. K. ve Engin A. yakalanarak gözaltına alındı. Jandarma ekiplerince tünel ve çevresinde yapılan aramalarda ise 2 adet hilti, beton delme makinası karot, jeneratör, matkap, muhtelif kazı aleti, çadır ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Şüphelilerin olay yerinde 10 metre uzunluğunda ve 5 metre derinlikte kazı yaptıkları, gece de çalışmaları devam ettirmek için tünele aydınlatma sistemi kurdukları tespit edildi. İfadeleri alınan 3 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İzinsiz kazı yapan 3 şüpheliyi, Dumlupınar Kaymakamı Abdülkerim Abbasoğlu´nun yakalattığı ortaya çıktı. Büyükaslıhanlar köyü İkizpınarı mevkisinde altın dolu lahit olduğu dedikoduları üzerine harekete geçen Kaymakam Abbasoğlu'nun yanına birkaç kişi alarak, traktörle bölgede inceleme yaptığı öğrenildi. Kardaki ayak izlerini takip ettiği belirtilen Abbasoğlu, definecilerin kazdığı mağarayı tespit edip, jandarma ekiplerine bilgi verirken, şüpheliler de düzenlenen operasyonla suçüstü yakalandı.
SAVCILIK VE MÜZE MÜDÜRLÜĞÜNDEN KEŞİF 
Definecilerin açtığı tünelde Altıntaş Cumhuriyet Savcısı ve Kütahya Müze Müdürlüğü yetkilileri keşif ve inceleme yaptı. Definecilerin geceleri de çalışmak için tünele aydınlatma sistemi kurduğu, soda şişelerine gaz yağı ve bez koyarak gaz yağı lambası yaptıkları tespit edildi.
Dumlupınar Kaymakamı Abbasoğlu ile birlikte bölgede inceleme yapan Yusuf Uçar, definecileri kısa sürede tespit ettiklerini söyledi. Uçar, "Kaymakam bey beni arayarak sit alanında kaçak kazı yapıldığı bilgisini aldıklarını ve kar çok olduğu için benim traktörle birlikte bölgeye çıkmamızı istedi. Merkezden 6 kilometre dağa doğru çıktıktan sonra araç yolunun sonuna gelerek traktörü bıraktık. Yaklaşık 1 kilometrelik patika yolda gördüğümüz izleri takip etmeye başladık. Kazılmış ve yığılı toprakları gördükten sonra etrafı biraz daha inceledik. Çalılarla kapatılmış bir yer görüp kaldırdığımızda içeride malzemelerin, jeneratör ve hiltileri gördük. Yaklaşık 10 metre uzunluğunda tünel ve 5 metre derinliğinde çukur olduğunu gördük. Daha sonra çalıları kapattık kaymakam bey, İlçe Jandarma Komutanlığı'na bilgi verdi. Erkesi gün jandarma ile keşif için geldiğimizde 3 kişinin burada çalıştığını fark ederek define avcılarını ekipler suçüstü yakaladı" diye konuştu.
Zafer Mahallesi'nin muhtarı İbrahim Çınar ise aynı mevkilerde daha önce de kaçak kazılar yapıldığını belirterek, "Burası tarihi bölge ve sit alanı. Bu bölgede daha önce kazılar yapıldı ama bu kez daha büyük ve geniş çaplı bir kazı yapmışlar. Kaymakam beyin bölgeyi gezmesi ve araştırması sonucu burası tespit edilerek jandarma ekiplerimizin operasyonu ile devine avcıları suçüstü yakalandı. Mahallem adına kaymakam bey ve jandarma ekiplerine teşekkür ediyorum" dedi.

KÜTAHYA

16 Ocak 2020 Perşembe

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